Immer mehr Haie getötet - trotz schärferem Schutz

Nicht nur in asiatischen Ländern ist der Handel mit Haifleisch ein Problem. „Auch in Europa wird Haifleisch konsumiert - in Österreich beispielsweise als ‘Schillerlocken‘. Oft landet es aber auch unter falschem Namen versteckt auf den Tellern“, warnt Simone Niedermüller, Meeresexpertin von WWF Österreich. Für „Schillerlocken“ wird Fleisch vom Dornhai verwendet, der wegen Überfischung eine gefährdete Art ist und in Europa nicht gezielt befischt werden darf. „Wir brauchen dringend bessere Kontrollen und müssen besonders Gebiete schützen, die für Haie als Kinderstuben oder zur Fortpflanzung wichtig sind“, fordert Niedermüller.