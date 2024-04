Kroaten wählen am Mittwoch ihr neues Parlament

Ergebnisse am späten Abend erwartet

Ungefähr 3,7 Millionen Kroatinnen und Kroaten sind zur Wahl aufgerufen, davon etwa 222.000 im Ausland. Hierzulande dürften etwa 10.000 Personen stimmberechtigt sein. In Kroatien haben die Wahllokale am Mittwoch von 7 bis 19 Uhr geöffnet, im Ausland ist die Stimmabgabe bereits seit Dienstag möglich.