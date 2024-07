Störaktion in Schwechat: Das droht Klimaklebern

Als wären IT-Probleme nicht schon schlimm genug, setzen nun auch die Klimaaktivisten einmal mehr den Flugpassagieren in der Urlaubszeit zu. Nachdem sich fünf Mitglieder der Letzten Generation am Mittwoch auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn festgeklebt hatten und so den Flugverkehr für drei Stunden lang lahmlegten, kam es in ganz Europa zu weiteren Aktionen.