Wohnungsbau geht im Jahr 2025 zurück

2024 werden rund 1900 Wohnungen an neue Bewohner übergeben. Im Jahr 2025 sind es laut Experten nur mehr 1600 Wohneinheiten.Spitzenreiter bleiben der Flachgau und die Stadt. Das geht aus einer Erhebung für die Wirtschaftskammer hervor. In der jüngsten Vergangenheit wurden in Salzburg weniger Wohnungen gebaut als anderswo. Wien und Graz haben die Landeshauptstadt abgehängt.