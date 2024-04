Gswb verstieß gegen Salzburger Finanzregeln

Tief in die Welt des Gemeinnützigen Wohnbaus arbeitet sich derzeit die Stadtpolitik. So auch am Montag im Kontrollausschuss. Bei der Sitzung kamen auch neue Details aus dem Kontrollamtsbericht zur Gswb zur Sprache. Etwa, dass die Wohnbaugesellschaft von Stadt und Land das nach dem Finanzskandal 2013 eingeführte Finanzgebarungsgesetz, nicht einhält.