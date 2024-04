Gswb-Chef erklärte Verwendung der Millionen

Für die SPÖ steht eine Folgeprüfung im Raum

Warum der Gewinn über die Jahre von rund drei Millionen Euro auf 12,2 Millionen Euro im Jahr 2021 gestiegen ist, wollte der künftige Wohnbaustadtrat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) wissen. „Was macht man mit dem ganzen Geld“, fragte Dankl. Die Gewinne lägen am langen Bestehen der Gswb, erklärte Rassaerts. Sie speisen sich aus den Mieten von bereits ausfinanzierten Wohnhäusern. Für das Geld gebe es eine genaue Zweckwidmung. Damit kaufe die Gswb Grundstücke, um darauf wieder neue Wohnhäuser zu errichten. Gerade in der Stadt gestalte sich das aufgrund der Marktsituation schwierig, so der Wohnbau-Manager.