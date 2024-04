„Das Land hat sehr wohl Einfluss auf die Kelag“

Mehrheitseigentümer hat großen Einfluss

Unter anderem wurde bei dem Rechtsgutachten auch eine mögliche Veräußerung der Landesanteile an der Kelag genauer unter die Lupe genommen. „Die Kärntner Energieholding hält insgesamt 51 Prozent an der Kelag. Und an ihr hält mehrheitlich das Land die Anteile“, sagt Urtz. Bei einer möglichen Veräußerung müsste die Generalversammlung mit 75 Prozent und der Aufsichtsrat die Zustimmung erteilen.