„Bisher hat Österreich sehr von der EU profitiert“

Inwiefern können sehr regionale Themen auf EU-Ebene zu diskutiert werden? Wenn man beispielsweise an den Wolf denkt.

Man muss hier differenzieren: Der eine Bereich ist das Jagdrecht, das sich bis in die einzelnen Jagdgesellschaften unterteilt. Hier wird bis ins Detail definiert, wie viele Entnahmen von Tieren in welchen Wäldern gestattet sind. Aber der Wolf wurde sehr lange geschützt. Und niemand wird bestreiten, dass Fragen des Naturschutzes nicht nur auf nationaler Ebene zu behandeln sind, was ihn zu einem europäischen Thema macht. Mittlerweile hat sich der Wolf in seiner Population so stark vermehrt, dass er zu einer Bedrohung für Nutztiere und möglicherweise auch für den Menschen geworden ist. Deshalb muss man den Schutz des Wolfes wieder herunterstufen, wie das auch die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Daraus können wir dann regionale Schlüsse ziehen.