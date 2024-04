So nascht Murau vom Förderkuchen der EU

Europäische Anliegen sind steirische Anliegen – und umgekehrt. Was oft untergeht, wurde am Dienstagabend in den Räumen des Steiermark-Hauses in Brüssel spürbar. Während in der restlichen belgischen Hauptstadt Französisch und Englisch gesprochen wird, werden in diesem Haus Debatten auf steirisch geführt. Aktueller Gesprächsstoff: die Holzwelt Murau.