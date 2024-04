Mädchen-Duo schlug bei 13 Autos die Scheiben ein

Das sind ja saubere Früchtchen: Eine 15-Jährige und eine 12-Jährige werden beschuldigt, in der Nacht auf Montag in Linz bei insgesamt 13 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und daraus hauptsächlich Kleingeld und Klein-Elektrogeräte gestohlen zu haben. Die beiden Mädchen hatten auch AirPods entwendet, konnten von der Besitzerin geortet und so rasch ausgeforscht und in einer Wohngruppe in Linz festgenommen werden. Sie hatten noch Glasscherben in den Schuhen, gaben an, zuvor in der Bahn eine Notfallhammer als Tatwaffe gestohlen zu haben – aus Langeweile.