Task-Force: Netz gegen Betrüger wird immer enger

„Es gibt hier ein hohes Potenzial an Straftaten. Das Hauptaugenmerk liegt bei uns auf Delikten, bei denen die Person im Ausland wohnt und in Österreich illegal Sozialleistungen bezieht“, erklärte Manfred Holzbrecher, stellvertretender Bezirkspolizeichef, beim Vernetzungstreffen der Einsatzkräfte gegen Sozialbetrug in Zwettl.