Innsbruck wählt: Heute ist Tag der Entscheidung

Vorläufiges Endergebnis erst am Abend

Gewählt wird in insgesamt 153 Wahllokalen, aufgeteilt auf 43 Sprengel. Das vorläufige Endergebnis, inklusive Briefwahl, soll zwischen 18 und 19 Uhr vorliegen. Hochrechnungen wird es davor keine geben. Das Vorzugsstimmenergebnis sollte es dann am Montag geben.