Wer waren die fleißigen Bienen im Gemeinderat?

Viele der Kandidaten für den Innsbrucker Gemeinderat und den Bürgermeistersessel waren schon in der vergangenen Legislaturperiode im Gemeinderat. Man kann versuchen, diese Personen an ihren Taten, an ihrem „Fleiß“, zu messen – und nicht nur an ihren Versprechungen. Doch eines gleich vorweg: Es bleibt beim – mehr oder weniger gelungenen – Versuch. Es ist schwierig zu messen, wer wie fleißig war. So wollte die „Tiroler Krone“ etwa die Wortmeldungen ausheben lassen – wer hat wie lange geredet -, aber das sei unmöglich, wurde uns von Seiten der Stadt mitgeteilt.