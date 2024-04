„Das Leben ist viel komplexer, als wir denken“

Bienen sind eine Erfolgsgeschichte der Evolution: Sie existieren bereits seit rund 40 Millionen Jahren auf der Erde und verrichten ihr Werk. Wohl kaum ein anderes Insekt ist so bekannt wie die Biene. Deren unverzichtbare Rolle als Bestäuber sowie als Lieferant von Honig, Propolis und Wachs ist weithin bekannt. Was also gibt es noch Neues über die emsigen Tierchen zu lernen?