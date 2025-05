Die Luftqualität in Vorarlberg ist „relativ gut“

Die wichtigste Nachricht vorweg: Im Jahr 2024 wurden die nationalen Grenzwerte für Feinstaub an allen Messstationen des Ländles eingehalten. So lag der Jahresmittelwert in keinem Fall über 15 µg/m³ Luft. Ausnahmen mit höheren Feinstaubbelastungen gab es nur an einzelnen Tagen aufgrund besonderer Ereignisse, darunter fallen beispielsweise die Neujahrsfeuerwerke und die Saharastaubereignisse. Die Stickstoffdioxidkonzentrationen waren im Jahr 2024 ähnlich wie im Vorjahr und lagen an allen Luftgüte-Messstellen ebenfalls deutlich unter dem Grenzwert gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft von 35 µg/m³ im Jahresmittel.