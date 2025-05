Dankbare Südkoreaner und vergessene Katzen

Smartphone bis nach Südkorea geschickt

Übrigens konnten in knapp der Hälfte der Fälle die Gegenstände wieder an die rechtmäßigen Eigentümer retourniert werden. Darunter auch das Smartphone eines Touristen aus Südkorea – dieses wurde ihm kurzerhand in die Heimat geschickt. Der Mann war darüber so begeistert, dass er sich in einem langen Schreiben nochmals herzlich für den Service bedankte. Was nicht am Lost & Found der ÖBB abgeholt wird, wird – wie gesetzlich vorgeschrieben – den öffentlichen Stellen übergeben.