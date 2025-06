Das richtige Schwimmtraining kann Leben retten

Die Sonne glitzert auf dem türkisblauen Wasser, Kinder lachen und Erwachsene gleiten gemächlich durch das Wasser. Der Sommer ist mit diesem Wochenende auch in Kärnten angekommen. Unsere Freibäder und Seen locken zum vergnüglichen Planschen. Doch der Gang ins kühle Nass birgt so manche Gefahr, wenn das Schwimmen nicht richtig erlernt wurde. „Die richtigen Bewegungen im Wasser sind extrem wichtig und können lebensrettend sein!“, weiß Elisabeth Seebacher, Schwimmtrainerin im Verein „Schwimmschule Kärnten“.