Nach Exzessen: „So darf es nicht weitergehen“

Eigentlich sollte das am Sonntag zu Ende gehende Bregenzer Frühlingsfest ein fröhliches Event für die ganze Familie sein. Die Realität in den vergangenen sieben Tagen hat allerdings anders ausgesehen: Drogen- und Alkoholexzesse warfen einen dunklen Schatten auf die Veranstaltung, zudem waren Schlägereien quasi an der Tagesordnung – die dabei an den Tag gelegte Brutalität ließ so manchen Besucher fassungslos mit dem Kopf schütteln. Unter anderem hatten Jugendliche ohne erkennbaren Anlass auf einen Burschen eingeprügelt.