Dose leer! Salzburg droht der sportliche Super-GAU

Meister Salzburg blieb in der Stahlstadt so gut wie alles schuldig und musste sich am Ende vor 13.800 Zuschauern verdientermaßen mit 1:3 geschlagen geben. „Wir wollten uns ganz anders präsentieren. Wir wollten Kontrolle und Dominanz von der ersten Minute durchziehen wie bei einem roten Faden. Dieser Faden ist aber im einen oder anderen Moment gerissen“, analysierte der sichtlich angeschlagene Bullen-Cheftrainer Gerhard Struber.