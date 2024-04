Struber: „Denke nicht über mein Traineramt nach“

„So ein Spiel macht keinen schlanken Fuß“, schnaufte Struber im Gespräch mit Sky. „Logisch, ist es auch meine Verantwortung hier eine bessere Leistung zu liefern, die Punkte einzufahren, die wir geplant haben. Aber das haben wir nicht umgesetzt. Klar, dass ich da mit im Boot drinnen bin. Aber über mein Traineramt denke ich jetzt nicht nach. Ich denke, dass wir die Leistung nicht gebracht haben, die wir uns vorstellen. Wir müssen jetzt Anschub geben und in den letzten Spielen das liefern, was in uns allen drinnen ist.“