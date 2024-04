Salzburgs Trainer Struber ist schwer angezählt

Liga-Dominator Salzburg befindet sich zweifelsfrei in einer Krise. In den vergangenen drei Spielen ließen die Mozartstädter fast alles vermissen. So ist der Meister kaum wiederzuerkennen. Das bringt auch Trainer Gerhard Struber in Bedrängnis. „Nachspielzeit“ – eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.