Job-Garantie ging flöten: Streit um Schuldfrage

Nur 83-mal in Anspruch genommen

Die Schuld am Aus will sich die ÖVP freilich nicht umhängen lassen: „Das Projekt wurde zu 100 Prozent vom AMS finanziert. Es lag also nicht im Ermessen des Landes, es fortzuführen“, heißt es dazu. Zudem sei die Jobgarantie in Marienthal nur in 83 Fällen in Anspruch genommen worden. Langzeitarbeitslose stünden auch jetzt im Fokus des AMS: „Derzeit laufen in Niederösterreich 31 Beschäftigungsprojekte für diese Gruppe.“