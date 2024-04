Am Job-Markt bläst derzeit ein kalter Gegenwind

Zwar will man beim AMS weiterhin eine „starke Dynamik am Arbeitsmarkt“ in Niederösterreich erkennen. Allein, in den Zahlen, Daten und Fakten der März-Bilanz findet dieser fromme Wunsch offensichtlich keinen Niederschlag. Dynamisch angewachsen ist nur die Zahl der Menschen ohne Job. 44.451 Personen sind derzeit als arbeitslos gemeldet, um 11,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.