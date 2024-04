„Die Qualität reicht nicht für die 2. Liga“

Mit drei Assists geglänzt

Einer, der definitiv auch in der 2. Liga auflaufen könnte, ist Spielmacher Marinko Sorda. Gegen die Walser glänzte der 28-Jährige mit drei Vorlagen und war stärkster Austrianer. Er wurde beim Thema Aufstieg deutlich: „Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Mannschaft in der 2. Liga bestehen würden. Wir haben zwar viele gute Kicker, aber trotzdem fehlt es an Qualität.“ Sollte man es packen, muss der Klub laut dem Bosnier im Sommer am Transfermarkt aktiv werden. „Ich will unbedingt aufsteigen und auch nächste Saison bei der Austria spielen. Für die 2. Liga würden wir aber definitiv ein paar neue Spieler brauchen.“