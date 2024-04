Stift und Abtei tragen jetzt EU-Kulturerbe-Siegel

Beiträge zu Kultur und Technologie

Der Zisterzienserorden stammt nach Angaben der EU-Kommission von den Benediktinern und wurde 1098 in Citeaux in Frankreich gegründet. Er habe sich in ganz Europa verbreitet, insbesondere in Mitteleuropa. Der Orden habe wichtige Beiträge zur Kultur und Technologie geleistet und Abteien in vielen europäischen Ländern finanziert, hieß es.