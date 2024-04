Deftige Wortwahl im Wahlkampf-Endspurt

Obschon die Wortwahl „Korruption ko(t)zt uns an“ nicht unbedingt die höchsten Niveau-Ansprüche bedient, spricht FPÖ-Spitzenkandidatin Kerstin Liebl einen wunden Punkt an: „In Vösendorf zieht sich die Korruption wie ein schwarzer Faden bis zu den Schalthebeln der Macht“, so die studierte Juristin. Als solche will sie für Rechtsstaatlichkeit eintreten und im Sinne der Transparenz für „eine saubere und ehrliche Politik im Auftrag und Interesse der Bürger“ kämpfen.