Staatsanwalt steigt aus Vösendorfer Wahlkampf aus

Verfahren gegen SPÖ-Gemeinderat vertagt

Gegen letzteren wurde am Donnerstag am Bezirksgericht in Mödling allerdings sehr wohl prozessiert: Der Elektriker, der im Brotberuf auch in die „Christbaum-Affäre“ verwickelt war, soll deutlich zu kurz vor der Insolvenz seiner Firma noch hohe Anzahlungen kassiert haben. Vor der Wahl wird es kein Urteil geben, das Verfahren wurde auf 13. Mai vertagt.