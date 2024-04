Das Strandbad Klagenfurt legt einen Frühstart hin

Der Geruch von Sonnencreme, frisch gemähter Wiese und Cocktail in der Hand: Die ersten Tage des Aprils erinnerten eher an Sommer, als an Frühling. Auch heute gibt es wieder viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Und das geht die kommenden Tage so weiter. Das Wochenende wird wettertechnisch eines wie aus dem Bilderbuch: Blauer, wolkenloser Himmel und Werte bis zu 30 Grad erwarten uns.