„Atomenergie wird jetzt ganz gezielt eingesetzt“

US-Wahl auch Klimawahl

Auch die Wahl in den USA wird für den Klimaschutz entscheidend sein. Der scheidende US-Präsident Joe Bidenhat das Thema Klimaschutz in den Fokus seiner Präsidenschaft gerückt. So wurden etwa in Alaska Ölleitungen und Bohrungen gestoppt. „Doch ein riesiges Land wie Amerika wandelst du nicht so einfach um, wie Vorarlberg“, sagt Perry. „Er ist auf dem richtigen Weg, doch das könnte alles zusammenbrechen wenn Trump zurückkommt.“ Wenn Trump zurückkommt, so rechnet Greenpeace mit vier Milliarden Tonnen zusätzliche CO2 Emissionen bis 2030.