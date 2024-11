Pick: „Trump ist autoritär, gefährlich und klug“

„Donald Trump hat autoritäre Züge“, erklärt US-Kampagnenberater Yussi Pick im krone.tv Interview und zitiert dabei nicht nur seine eigene Einschätzung, sondern auch Aussagen aus Trumps Umfeld: „Das sagen auch seine engsten Mitarbeiter aus der ersten Amtszeit. Da hat der ehemalige Kabinettschef ihn einmal einen Faschisten genannt.“ Doch Pick relativiert: „Man muss gar nicht so weit gehen. Trump will das politische System so umbauen, dass es ihm und den Republikanern hilft.“ Pick zieht Parallelen zu Trumps Vorgehen im US-Senat und beim Verfassungsgerichtshof: „Donald Trump biegt Regeln so, dass es ihm und seinem Machterhalt hilft. Er macht das alles nur, wenn es ihm einen Nutzen bringt.“