Deutschprobleme: „Wir müssen Tabus brechen“

So berichtet Krebs von einer WhatsApp-Gruppe von Eltern oder von Schülern. „Berichte in den sozialen Medien können Kollegen wirklich massiv zusetzen.“ Ebenso immer häufiger komme juristische Gewalt zum Einsatz. „Das war früher absolut undenkbar, dass eine Kollegin nach einem Elterngespräch am nächsten Tag auf einmal einen Brief von einem Anwalt hat.“ Es sei nicht wie früher, dass man gesagt hat, man mache sich mit der Lehrerin etwas aus und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Schulleitung dazu. „Da werden alle Instanzen übersprungen von den Eltern und es flattert ein Anwaltsbrief ein.“ Das meiste würde glücklicherweise versanden, so Krebs. „Aber Sie können sich vorstellen, wie es einer Lehrerin geht, die ein Vertrauensverhältnis zu einem Kind haben soll. Und die Eltern kommunizieren über eine Rechtsanwaltskanzlei.“