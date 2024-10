Badelt: „Budgetdefizit 2025 nimmt weiter zu“

Badelt: „Das geht nicht sofort, sondern mittelfristig. Denn wir werden immer älter.“ Eine Anhebung des Antrittsalters wäre für den Wirtschaftswissenschafter daher sinnvoll und notwendig. Etwa in mehreren Schritten auf 67 Jahre, auch wenn die Anhebung erst in vielen Jahren erreicht und abgeschlossen sein würde. Die Pensionsproblematik werde aufgrund der demoskopischen Lage in den nächsten Jahren zwar weiter zunehmen, ab den Jahren 2030 und 2031 werde der Zuwachs dann aber geringer ausfallen.