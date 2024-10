„Legaler Rechtsextremismus ist größtes Problem“

Gesetzliche Unterschiede

Besonders in Grenzregionen wie dem Innviertel bis nach Salzburg und in Vorarlberg beobachten Experten ein starkes Neonazi-Netzwerk. „Hier im süddeutschen Raum ist die bestorganisierte, brutalste Neonaziszene in Westdeutschland. Das wirkt natürlich nach Österreich hinein“, warnt der Experte. Auf die Frage, warum Neonazismus in Deutschland schlimmer sei als in Österreich, antwortet Peham klar: „Das hängt auch damit zusammen, dass es in Deutschland kein Verbotsgesetz gibt. In Deutschland dürfen Neonazis demonstrieren als Neonazi.“