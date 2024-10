Überraschungsmoment ist dennoch auf Israels Seite

Militärisch sei der Iran zwar zahlenmäßig überlegen, „bei Panzern, Flugzeugen und Raketen hat der Iran ein Übergewicht“, doch vieles davon sei veraltet und nicht einsatzbereit. „ Aber in der Qualität ist Israel bei weitem besser“, so Feichtinger. Entscheidend sei jedoch die Unterstützung der USA: „Das größere Plus auf israelischer Seite ist, dass die USA in der Hinterhand stehen und im Zweifelsfall unterstützen würden.“



Tod von Hamas-Chef Yahya Sinwar

Der Tod von Yahya Sinwar, einem der führenden Köpfe der Hamas, sorgt für heftige Reaktionen im Nahen Osten. Könnte sein Tod den Nah-Ost Konflikt grundlegend beeinflussen? „Davon gehe ich nicht aus, dass er den Konflikt an sich grundlegend verändern kann.“ Sinwar sei zwar eine „charismatische Figur“ gewesen, aber sein Tod schaffe vor allem eine neue Dynamik innerhalb der Hamas, so der Sicherheitsexperte. Feichtinger erklärt: „Wenn der oberste Chef in so einer krisenhaften Situation plötzlich ausfällt, sorgt das für Verunsicherung und Verwirrung.“ Besonders schwierig könnte es nun sein, einen Nachfolger zu finden, der von allen akzeptiert wird. Rivalitäten könnten aufbrechen.