„Kamala Harris ist selbst im Trumpismus gefangen“

„Er hat hier in seiner ersten Amtszeit viele Pflöcke eingeschlagen, die sein Nachfolger Joe Biden nicht in der Lage war, zu ändern.“ Das betreffe Steuerpolitik, Zölle, Migration und Außenpolitik. „Vieles, was unter Trump kam, ist geblieben und er selbst kann darauf aufbauen. Biden hat das nicht geändert.“ Kamala Harris versuche die Situation zwar mit ihren Vorschlägen zu verbessern. „Dennoch ist sie auf eine Art selbst in diesem Trumpismus gefangen und Trump kann punkten.“