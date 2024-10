Hergovich: „Dann werden Wartezeiten noch länger!“

„Nächstes Spital wäre in Tschechien“

Im Gesundheitsbereich ist in Niederösterreich in den vergangenen Wochen eine Debatte aufgeflammt: Im krone.tv-Talk stellte sich Hergovich einmal mehr gegen die Schließung der Spitäler, die laut einem veröffentlichten Papier geplant sein sollen. Bei einem Herzinfarkt zähle jede Minute, so Hergovich. „Es macht einen Unterschied, ob sie 30 Minuten ins nächste Spital brauche oder eine gute Stunde“. Hergovich skizziert, wie es Bewohnern an der tschechischen Grenze in Haugschlag gehen würde. „Das nächste Spital wäre nach der geplanten Reform in Tschechien.“