ÖVP und SPÖ sind „verdammt dazu, sich zu finden“

Wiens FPÖ-Chef Nepp fordert, dass die Sozialleistung, wie die Mindestsicherung zukünftig nur mehr an österreichische Staatsbürger ausbezahlt werde. Er ist sich sicher: Asylwerber suchen sich gezielt Länder wie Österreich bzw. Wien aus, weil sie hier schneller an Geld kommen. „Ich glaube nicht, dass ein Afghane oder Syrer nach Wien kommt, damit er sich im Musikverein die Symphoniker anhören kann. Die Leute wollen hierherkommen und 1100 Euro für eine Person, für zwei schon 1800 Euro und für Kinder bis zu 5000 Euro bekommen. Mit dem Geld füttert man in Syrien ganze Ortschaften durch.“ Es könne nicht sein, dass wir mit unserem Steuergeld noch irgendwelche Großfamilien aus Afghanistan durchfüttern müssen, so Nepp weiter.