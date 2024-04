Die Politik überlagert mal wieder den Song Contest

Kaleen mit guten Chancen aufs Finale

Österreich gehört dabei zu jenen Nationen, die sich in einem der beiden Vorrunden am 7. Mai respektive im Falle von Kaleen mit „We Will Rave“ am 9. Mai um eines der insgesamt 20 Finaltickets matchen müssen. Momentan sieht es dabei für die 29-Jährige, die auf Freizügigkeit im Discoambiente und harte Beats setzt, laut der Prognose der Buchmacher gut aus mit einem Finaleinsatz.