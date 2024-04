Pinzgauer lagerte Sprengstoff-Substanzen bei sich

Der 30-Jährige erklärte sich am Mittwoch beim Prozess im Salzburger Landesgericht für nicht schuldig und versuchte, sich mit Interesse an Chemie zu erklären. Für Ermittler hingegen seien die Mittel Hinweise auf ein Labor zur Erzeugung von Sprengstoff oder Suchtgift. Letztlich übernahm der 30-Jährige die Verantwortung für sein Fehlverhalten und bekam vom Gericht eine Diversion angeboten: Sobald er eine Geldbuße in Höhe von 1800 Euro zahlt, wird das Strafverfahren gegen ihn eingestellt.