Eisenstadt will laufend im Gespräch bleiben

Eine „Basis für viele Talente“

„Eisenstadt ist die Sportstadt Nummer eins im Burgenland – und das haben wir mit vielen großen Events und einer vielfältigen Sportinfrastruktur bereits unter Beweis gestellt“, so Steiner, „Das ist die Basis für viele Talente, die sich hier in unterschiedlichsten Sportarten entwickeln konnten. Und mit diesem in Österreich einzigartigem Projekt werden noch mehr im Laufsport dazukommen.“