Polizei bittet Bevölkerung erneut um Mithilfe

Beide Fälle haben in Vorarlberg gehörig Schlagzeilen gemacht, in beiden Fällen wurde jemand angeschossen und in beiden Fällen fehlt von den Tätern jede Spur. Ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist indessen noch unklar. Die Rede ist von der Schießerei vor dem Nachtlokal Sender im Lustenauer Ried und dem bewaffneten Raubüberfall in Dornbirn Ende März.