Leichtathleten winkt sattes Preisgeld für Gold

Der Leichtathletik-Weltverband wird Olympia-Gold bei den Sommerspielen in Paris mit jeweils 50.000 Dollar (46.000 Euro) belohnen. Man sei damit im August die erste Sportart, in der Preisgeld für Goldmedaillen gezahlt werde, unterstrich World Athletics nach einem entsprechenden Beschluss am Mittwoch. Wie der Verband weiter mitteilte, wird er bei insgesamt 48 Entscheidungen 2,4 Millionen Dollar (2,2 Mio. Euro) ausschütten.