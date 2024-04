Schnee kehrte nach Hitzetagen in Salzburg zurück

Vergangenen Sonntag wurden in Bruck an der Mur in der Steiermark erstmals in diesem Jahr 30 Grad gemessen. Somit war fix: Der Sonntag steht als der früheste Hitzetag der Messgeschichte fest. Gefährlich nah kam dem 30er am Sonntag die Pongauer Stadt Bischofshofen. Hier hatte es immerhin 29,3 Grad.