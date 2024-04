Früher Badespaß auch in Salzburg: Ab ins Wasser!

In Salzburg kletterte die Quecksilbersäule knapp unter die 30-Grad-Marke. Spitzenreiter waren am Sonntag Bischofshofen mit 29,2 Grad und Lofer mit 28,6, dicht gefolgt vom Ergebnis der Messstelle Freisaal im Salzburger Nonntal. Zum Vergleich: Bisher wurde an der 30er-Marke erst Ende April gekratzt. Hitzerekorde wurden 2012 erreicht – damals am 27.und 28. des Monats. In Salzburg Freisaal sticht in den Aufzeichnungen ein Extremwert von 31,5 Grad am 27. April 2012 ins Auge.