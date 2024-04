Hitzewelle im April mit bis zu 30 Grad

In vielen Regionen, etwa im Inntal, in den Salzburger Gebirgsgauen, in der Obersteiermark und in Oberösterreich bleibt es auch am Montag sommerlich warm. In der Früh kann es zwar noch frisch sein, aber tagsüber wird es wieder ungewöhnlich warm. Die Temperaturen liegen meist zwischen 23 und 28 Grad.