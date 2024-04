Zwei Geheimdienst-Laptops bei Razzia entdeckt

An Otts Hauptwohnsitz in Paternion (Bezirk Villach-Land) fand sich ein SINA-Laptop in einem Regal im Arbeitsraum, in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt war ein Gerät in einer Küchensockelleiste versteckt. Dieser Laptop war – wie aus einem Anlassbericht der „AG Fama“ hervorgeht – noch originalverpackt und mit der Secnet-Banderole versehen.