Das völlig schräge Problem des Schräglagen-Kaisers

Appell an Debütanten

Den OK-Chef Markus Altenstrasser vor der 43. Auflage seines Klassikers allen voran allen Debütanten empfiehlt, appelliert er doch speziell an die in Richtung der im Ortsteil Himmelreich beginnenden höllischen Highspeed-Premiere: „Fangt bitte mit 80 Prozent an – schließlich haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit wie in der MotoGP!“