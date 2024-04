Grüne wollen Kickl zu Kreml-„Kuschelkurs“ befragen

Auch die Beziehung zwischen der FPÖ und den Medien soll Thema sein. Inserate habe es bei wohlwollender Berichterstattung gegeben, kritisierte Disoski und sprach Einschaltungen von FPÖ-geführten Ministerien in Medien am rechten Rand an – die „Krone“ berichtete darüber. Zudem habe die FPÖ ihnen nicht genehme ORF-Journalisten „entfernen“ und kritische Berichterstattung unterbinden wollen, sprach sie über kürzlich bekannt gewordene Chats.