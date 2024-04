Wie FPÖ-Chefs rechte Medien mit Geldern fütterten

Der „Wahlkampf-Ausschuss“ geht diese Woche in die nächste Runde. Die ÖVP um Fraktionsführer Andreas Hanger lud dazu FPÖ-Chef Herbert Kickl für Donnerstag in den Ausschuss. Dort soll er aber nicht nur zu seinen mutmaßlichen Russland-Kontakten, sondern auch zu Inseratenvergaben in, laut der ÖVP, „rechtsextremen Medien“ befragt werden. Brisante Chats, die der „Krone“ vorliegen, offenbaren, wie die damaligen FPÖ-Granden Heinz-Christian Strache, Herbert Kickl, Norbert Hofer und Christian Hafenecker blaue Medienpolitik verstanden haben. Die FPÖ holt indes zum Konter aus.