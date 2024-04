„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Das Katzentrio Itchy, Lilly (Bild) und Alexa, 7 und 5 Monate alt, würden am liebsten gemeinsam in ein neues Zuhause umziehen. Lilly ist die Schüchternste der dreien, aber dennoch aktiv und sportlich. Sollte kein Platz für alle gefunden werden, wäre sie als Freigängerin einzeln am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.